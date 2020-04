Coronavirus alla Casa Verde, 22 positivi tra ospiti e operatori

Dopo la situazione di contagi per covid-19 alla residenza per disabili Casa Verde di San Miniato, gestita dalla Fondazione Stella Maris, giunge dal presidente Maffei l'aggiornamento sugli ospiti e sugli operatori.

Tra gli operatori ci sono 7 positivi, 21 negativi, 13 in attesa di fare tampone ma già in quarantena per precauzione, 2 in attesa di esito tampone già eseguito. Più complicata la situazione tra gli ospiti: 13 positivi in struttura, 2 positivi in ospedale, 7 negativi, 3 in attesa esito tampone già eseguito.

