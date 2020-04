Coronavirus, distribuzione mascherine nella Città Metropolitana di Firenze

Il primo contingente di mascherine proveniente dalla Cina per la Regione Toscana e stoccato a Calenzano nei magazzini della Protezione civile della Città Metropolitana è in fase di consegna a ogni provincia toscana da parte della Prociv della Metrocittà in collaborazione con la Regione. Entro oggi, al massimo domattina, le mascherine saranno date anche a tutti i Comuni del territorio metropolitano fiorentino.

"Ciascun Comune - spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile - si attiverà in maniera autonoma per la distribuzione che sarà curata, nella maggior parte dei casi, dalla Prociv con l'aiuto del volontariato, che ringraziamo".

Gli operatori della Protezione civile metropolitana sono impegnati 24 h nell'operazione e potranno anche rendersi disponibili a supporto della distribuzione diretta. "Tengo a raccomandare ai cittadini - sottolinea Fratini - che le mascherine sono chirurgiche e non esonerano chi le indossa a mantenere il distanziamento e a lavare frequentemente le mani".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

