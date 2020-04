Coronavirus, medico positivo a Volterra

In relazione alla positivita’ COVID-19 annunciata stamane tramite Facebook da un medico di Volterra, confermata dal Servizio di Igiene e Prevenzione, annunciamo la chiusura dei locali di Via Roma fino a data da destinarsi. In attesa di una sostituzione, i pazienti possono momentaneamente riferirsi ad altri Medici della Casa della Salute.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sta operando per ricostruire la filiera dei contatti. Per facilitare il lavoro degli operatori e garantire la massima tutela della salute pubblica, invitiamo coloro che fossero venuti a stretto contatto con il dottore fra il 29 Marzo ed il 1 Aprile 2020 a contattare l’Azienda ASL Nordovest in via precauzionale, come indicato in seguito.

Il “contatto stretto” con un caso di COVID-19 include:

- una persona che vive nella stessa casa;

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto, faccia a faccia, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 10 minuti, per esempio una visita medica nello studio o a domicilio

- una persona che si è trovata nello stesso ambiente chiuso per almeno 10 minuti, a distanza minore di 2 metri;

Coloro che si identificano nei suddetti casi, sono invitati a farne notifica all’Azienda ASL, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 ai seguenti numeri

- Volterra 0588-91813

- Pontedera 0587-273332; 0587-273339

- Numero regionale 050-954444

- Email: rientro@uslnordovest@toscana.it

INFORMAZIONI DA FORNIRE

- indicare “segnalazione contatto medico Volterra”

- data del contatto

- tipo di contatto (per esempio visita medica ravvicinata in studio o a domicilio, etc.)

- nominativo, indirizzo e numero telefonico

Si invitano gli interessati a fare debita notifica per proteggere la propria salute, quella dei propri cari, e della comunità. L’Azienda ASL provvederà a fornire le indicazioni necessarie a seconda del tipo di contatto o eventuale sintomatologia.

Ribadiamo che la migliore prevenzione è quella di evitare gli spostameti non necessari, e che la responsabilità del singolo, oggi, fa veramente la differenza per tutta la comunità.

Giacomo Santi, sindaco di Volterra

