Coronavirus, il Piaggione Villanova Calcio dona 2.500 euro all'ospedale di Empoli

Anche l’asd Piaggione Villanova Calcio scende in campo per fronteggiare l’ardua sfida contro il Coronavirus. La società ha deciso di aderire alla raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe di Empoli, donando la somma di duemilacinquecento euro.

Dalla società empolese affermano: "Ringraziamo ognuno di voi per il contributo volontario e per la riuscita di questo grande gesto di solidarietà e partecipazione, sperando di tornare alla normalità quanto prima. Noi abbiamo fatto la nostra parte, per chi volesse donare e sostenere l’ospedale di Empoli è possibile farlo in due modi: tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT31X0842537831000030622385 (Banca Cambiano 1884 S.p.A. – Via Vincenzo Chiarugi 4, Empoli) con causale “Raccolta fondi per l’Ospedale San Giuseppe Empoli; oppure tramite la piattaforma online www.gofundme.com".

