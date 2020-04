Dis|chiuso, nasce il blog del Museo della Ceramica di Montelupo

Proseguono le iniziative culturali che pongono l'attenzione sul patrimonio di Montelupo e sulle sue peculiarità. Viene lanciato oggi "Dis|Chiuso" il blog dedicato al Museo della ceramica di Montelupo.

«In un momento in cui il Museo nella realtà è chiuso, si dischiude, cioè si apre all'esterno e rivela i suoi segreti e le tante storie che ha da raccontare.

Un'idea che fotografa un momento particolare della nostra storia, ma che segna anche un inizio. L'inizio di un racconto di parole e immagini dedicato a Montelupo, alla ceramica, alla sua storia, ma anche ai progetti più innovativi e all'avanguardia.Proviamo a tenervi compagnia ricordando le edizioni di Cèramica, i Cantieri d'Arte, le nostre pubblicazioni e tutto il bello di questo territorio e delle sue capacità», così il direttore scientifico del Museo, Alessandro Mandolesi spiega il senso del progetto.

DIS|CHIUSO è il blog che vi racconta storie, esperienze e progetti sulla ceramica di Montelupo, del passato e del presente, con uno sguardo al futuro.

Una serie di rubriche rivela notizie e propositi dietro le quinte della nostra organizzazione, a partire dal ruolo storico di grande protagonista nella produzione toscana fino alla diffusione nel mondo delle ceramiche montelupine, dalla conoscenza degli attuali artigiani alla loro preziosa interazione con l'arte contemporanea e il design.

In questa difficile situazione Montelupo non si ferma e, in attesa della riapertura dei musei e della possibilità di organizzare nuove mostre e eventi importanti, attiva anche questa modalità fruibile da casa che consente di rimanere in contatto virtuale con la nostra cultura e arte ceramica.

Due volte a settimana, il martedì e il venerdì, saranno pubblicati articoli che riguarderanno i seguenti temi:

- Collezioni museali #collezionemontelupo

- Il parco della ceramica #paesaggioceramicamontelupo

- Ceramica di Montelupo nel mondo #monteluponelmondo

- Cantieri d’Arte, contemporaneità #cantieremontelupo

- Protagonisti della ceramica #vitediceramicamontelupo

- Progetti in cantiere #orizzontimontelupo

Si tratta di un racconto a più voci che coinvolge il direttore del Museo, la Fondazione Museo Montelupo, il curatore, esperti e i tanti artisti che negli anni hanno collaborato con questa realtà.

Gli articoli sono disponibili on line all'indirizzo: http://www.museomontelupo.it/category/blogmuseo/

«La cultura non si ferma. - afferma l'assessore alla cultura del comune di Montelupo Fiorentino. In un momento in cui è impossibile la fruizione diretta dei musei sono tante le realtà che propongono esperienze virtuali. La ceramica di Montelupo è manualità, ma soprattutto racconto di una tradizione profondamente radicata nel territorio e che costituisce anche il tratto distintivo con cui ci presentiamo al mondo. Ringrazio il direttore del Museo Alessandro Mandolesi per il particolare taglio che ha voluto dare a questa iniziativa e la Fondazione Museo Montelupo per averla resa possibile. Invito tutti a seguire questa storia affascinante, una storia che non ha eguali...»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino