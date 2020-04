Donate 100 mascherine alla rsa 'Carlo Minghetti' di Lamporecchio

Cento mascherine di protezione, messe a disposizione degli ospiti della residenza sanitaria assistita “Carlo Minghetti” di Spicchio. Questa l’iniziativa promossa dalla tappezzeria Graziano Bianconi, attività locale che - attraverso le titolari Monica e Letizia Bianconi - permetterà ai degenti della struttura di poter usufruire dei dispositivi di sicurezza.

Una proposta che ha confermato il legame tra una delle più importanti attività del territorio e la RSA della vicina località Spicchio, a tutela di una delle fasce più a rischio nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Possiamo utilizzare le mascherine per aumentare la sicurezza dei nostri ospiti, queste si vanno a sommare a quelle acquistate dall’RSA normalmente come DPI per gli operatori e a quelle distribuite dalla ASL” afferma il direttore dell’RSA Minghetti, Dott. David Simoni – “quello della Tappezzerie Graziano Bianconi è un grande gesto di senso civico e di solidarietà in questo momento veramente intenso per tutto il comparto socio-assistenziale”.

Fonte: RSA Carlo Minghetti

