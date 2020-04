Dopo tante mascherine anche una donazione di guanti a Empoli

Il Comune di Empoli ha ricevuto un’altra donazione da un cittadino generoso e sensibile. Uno stock di guanti usa e getta per proteggere le mani dalla possibile contaminazione da Covid-19 che è stato messo a disposizione della popolazione e in parte dei dipendenti comunali che stanno al pubblico. A fare la donazione è stato Roberto Giovannetti, residente a Montelupo Fiorentino. Un altro privato cittadini che dimostra attaccamento e senso civico in questo momento difficile e in cui la coesione sociale è un valore fondamentale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

