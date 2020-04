Emporio Civico per la Solidarietà Alimentare, il sistema di aiuti a Pontedera

Nasce l'Emporio Civico per la Solidarietà Alimentare a Pontedera. Un progetto che si propone di attivare un circuito virtuoso per aiutare le famiglie in difficoltà e per dare una mano agli esercizi di Pontedera le cui attività sono sospese per legge attraverso lo "svuotamagazzini". Tutte le informazioni di dettaglio e la possibilità di formulare offerte direttamente online sulla pagina dedicata del sito comunale.

Sarà possibile anche fare donazioni in denaro finalizzate all'acquisto di pacchi alimentari che saranno distribuiti attraverso il nostro nuovo Emporio Civico.

Allo scopo il Comune di Pontedera ha istituito un conto corrente dedicato:

IBAN: IT61 W 08562 70910 000012566998

Swift BCCFIT33

CAUSALE: “Donazione Pontedera Solidale”

Le donazioni sono defiscalizzate come previsto dall'articolo 66 del DL 18 del 2020

