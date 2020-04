Firenze, sdoganate oltre 8 milioni e mezzo di mascherine

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “A. Vespucci”, hanno tempestivamente sdoganato nella giornata di sabato 4 aprile 8 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche e 50.000 mascherine di tipo FFP2 destinate al personale del Servizio sanitario regionale toscano. Si tratta solo della prima partita di una spedizione che, nei prossimi giorni, riguarderà anche materiale sanitario di altro tipo. La merce è stata sdoganata in esenzione da dazio e IVA.

L'operazione è avvenuta con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nonché del gestore aeroportuale Toscana Aeroporti, della società di handling e del doganalista e casa di spedizione che ha curato la dichiarazione.

Lo sdoganamento, in attuazione delle misure di contenimento del rischio disposte dal governo, è ulteriore dimostrazione dell’incessante impegno dell’Agenzia per assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Fonte: Adm Toscana

Tutte le notizie di Firenze