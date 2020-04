Coronavirus, Spinelli: "9.200 buste con depliant e mascherine per Fucecchio"

Il presidente della Sds Empolese Valdelsa Valdarno e sindaco del Comune di Fucecchio Alessio Spinelli è intervenuto su Radio Lady. Ha fatto il punto sulla situazione sanitaria nella zona e ha dato informazioni importanti per quanto riguarda Fucecchio, ma non solo, dando seguito alle disposizioni del governatore Enrico Rossi.

"Stiamo lavorando insieme per far fronte a tutte le disposizioni. Vedo un grande senso di coesione tra i sindaci delle nostre zone, lavorare insieme è una bella cosa. Il brutto è che di questo virus si sa ancora poco, quindi si naviga a vista" ha esordito Spinelli ai microfoni di Cristina Ferniani a Buongiorno Lady.

Come sta fronteggiando l'emergenza il comune fucecchiese? "Il comune di Fucecchio ha già consegnato un kit alle famiglie con anziani fragili o con un componente servito dal servizio infermieristico, Nel kit si trovano mascherine, gel e guanti. Si tratta di 350 famiglia. Da oggi invece partono 9.200 buste con un depliant cartaceo che illustra tutti i servizi comunali e anche con le mascherine".

Spinelli ha controllato il territorio comunale con un drone e anche andando di persona in vari luoghi: "In questi giorni ho girato un po' dappertutto, se ne incontrano poche di persone in giro, ma la desiderata è vederne ancora meno. I cittadini non possono imputare a noi il loro senso di responsabilità. Noi facciamo di tutto ma la gente non dovrebbe farsi vedere in coda al supermercato senza carrello, senza busta, senza mascherina, per comprare mezzo chilo di pane, è una mancanza di rispetto per chi fa dei sacrifici."

In conclusione ha detto: "Oggi pomeriggio andremo a recuperare la centro protezione civile del Terrafino le mascherine della Regione che toccheranno alle famiglie. L'idea di Rossi è buona perché il contagio si manifesta attraverso i 'droplets' che emettiamo quando parliamo. Con la distanza di sicurezza ci si tutela, ma la mascherina è una protezione in più. Intendiamoci, dobbiamo stare comunque a casa. Combattiamo il contagio, ma in prospettiva dobbiamo riattivare tutta la parte economica di cui c'è preoccupazione. Rispettiamo le regole, abbassiamo i numeri e riorganizziamoci per ripartire".

