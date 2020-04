Fuori senza giustificazione, 33 verbali a Scandicci

La Polizia Municipale di Scandicci ha redatto 33 verbali a seguito dei controlli nei quartieri e lungo la viabilità cittadina, per violazioni ai divieti di assembramento e degli spostamenti per motivi diversi da quelli strettamente necessari nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19. La sanzioni, fissate dal decreto legge 19 del 2020, ammontano mediamente a 400 euro a verbale. Per l’individuazione di eventuali assembramenti di persone il Comando di Polizia Municipale si avvale anche dell’utilizzo di droni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci