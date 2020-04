Giallo Mare, registra un buon successo la Minimal TV

L’esperimento può dirsi riuscito. La Minimal Tv-Letture e storie per bambini da 2 a 120 anni, la web tv dove si possono trovare tante fiabe, letture e storie raccontate dagli attori della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro e non solo, è un successo clamoroso.

Quello che poco più di tre settimane fa sembrava uno strano compromesso fra palcoscenico e web, adesso è diventato un appuntamento imperdibile per migliaia di persone.

Con più di trentamila visualizzazioni i post della pagina Facebook, hanno fatto il pieno di “ascolti” trascinando anche il sito di Giallo Mare (www.giallomare.it), che registra accessi mai avuti prima.

La Minimal Tv è anche uno dei progetti che le Residenze teatrali della Toscana realizzano in rete per le comunità di tutta la Toscana e promosse dalla Regione Toscana sul sito Cultura in rete.

“Quando abbiamo avuto questa idea- raccontano Vania Pucci e Renzo Boldrini, presidente e direttore della compagnia teatrale empolese- non credevamo che avrebbe avuto questo successo. Ci eravamo chiesti come stare accanto ai nostri piccoli spettatori e abbiamo scoperto una nuova dimensione. E ogni giorno abbiamo visto aumentare il gradimento che sui social si misura in Like e visualizzazioni. Molti ci scrivono e ci ringraziano perché i loro bambini non vedono l’ora di ascoltare la favola del giorno, alcuni ci fanno anche sapere quali sono le loro preferite ed è divertente avere un pubblico virtuale così attento”.

Alla Minimal Tv hanno collaborato tutti gli attori di Giallo Mare, ma anche tantissimi attori di altre compagnie di tutta Italia: Marta Abate (Scena Madre), Silvano Antonelli (Stilema), Roberto Anglisani, Alessandra Bedino, Mario Bianchi (Eolo), Renzo Boldrini, Daniele Bonaiuti, Sara Bonaventura (Teatro Sotteraneo), Valerio Bongiorno, Michelangelo Campanale, Marco Cantori (Teatro per Davvero), Bruno Cappagli (La Baracca), Antonio Catalano, Roberto Carlone (Banda Osiris), Caterina Casini (Laboratori Permanenti), Ines Cattabriga (Officine T.O.K.), Valeria Cavalli (Manifatture Teatrali Milanesi), Ippolito Chiarello, Claudio Cinelli (Porte Girevoli), Oscar De Summa, Maria Teresa Delogu, Elisabetta Dini (Officine T.O.K.), Pino Di Bello (Anfiteatro), Luigi D'Elia (Inti), Michele Fiocchi, Sara Galli, Luana Gramegna (Zaches), Massimo Grigò, Simone Guerro (Teatro Pirata), Andrea Kammaerle (Guascone Teatro), Diletta Landi, Marco Manchisi, Ciro Masella, Riccardo Massai (Teatro Archetipo), Giuditta Mingucci (Elsinor), Francesco Niccolini, Daria Palotti, Rossella Parrucci, Cristina Petit, Carlo Presotto (La Piccionaia), Vania Pucci, Luca Radaelli (Teatro Invito), Chiara Renzi, Riccardo Rombi(Catalyst), Beatrice Ruffini, Giovanni Guerrieri (Sacchi di Sabbia), Tommaso Taddei (Gogmagog), Bruno Tognolini, Beatrice Visibelli (Teatri d'Imbarco), Adriana Zamboni, Cristina Zamboni.

“Siamo una Residenza artistica che oltre al nomadismo legato alla distribuzione delle nostre opere, quotidianamente da più di 30 anni utilizza i propri teatri come presidi artistici e culturali per dialogare tramite la programmazione, la creazione, la formazione, la promozione delle culture teatrali con le comunità dei nostri territori d'insediamento, con i cittadini di ogni età a cominciare dai più piccoli- chiariscono Boldrini e Pucci- Niente può sostituire la concretezza di quella relazione.

La Minimal tv vuole essere uno strumento per manifestare l'ostinata volontà di usare altri mezzi per mantenere un filo, un contatto con tutti quelli che avrebbero dovuto partecipare a un laboratorio, a uno spettacolo, a una visita guidata, a un progetto, a un festival, a una lettura animata.

Abbiamo avuto anche richieste da parte di insegnanti che riprendono i nostri video e li propongono ai loro studenti per fare didattica. Questa è stata una grande soddisfazione”.

Tutti i giorni alle 10.00 sulla pagina Facebook (@giallo.teatro) di Giallo Mare Minimal Teatro viene pubblicato un nuovo video con la fiaba del giorno.

E’ possibile anche richiedere delle fiabe da ascoltare, basterà commentare i post o inviare i messaggi sulla pagina Facebook di Giallo Mare.

