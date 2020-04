Giochi e quiz dal sistema museale dell'UniFi

Puzzle virtuali, quiz, giochi di memoria e cruciverba. Sono alcune fra le attività che il Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino (SMA) propone online per aiutare i più piccoli a trascorrere le lunghe giornate a casa.

L’iniziativa, che si inserisce nella campagna #iorestoacasa, si intitola “Tempo di giochi” ed è pensata in particolare per i bambini tra i 3 e i 10 anni: con varie uscite settimanali SMA offre sul suo sito web giochi da fare al computer o sul tablet e attività - da stampare e completare con l’aiuto di forbici, colla e colori - calibrate per le diverse età.

I passatempo pubblicati online, come i paleocruciverba o i memory dell’Orto botanico, vengono rilanciati sui canali social e sono anche l’occasione per scoprire giocando le collezioni e le dimore storiche dell’Ateneo fiorentino, in attesa della loro riapertura al pubblico.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

