Il Giglio vince il Carnevale medievale online di San Casciano

The winner is… la nobile Contrada del Giglio. Le chiavi virtuali del castello di San Casciano sono andate alla contrada giallo rossa che ha conquistato la giuria digitale del contest fotografico, ideato e lanciato sul web dal Comune. La Primavera medievale è sbocciata con il Giglio: la purezza, la bellezza, la ricchezza simbolica di una contrada che ha saputo condividere e misurarsi con gli strumenti della comunicazione digitale. Il mago chino sul libro degli incantesimi in fiamme, la rappresentazione umana del diavolo, la figura femminile che rappresenta il lato oscuro dell’anno Mille hanno fatto incetta di like fino a totalizzare, nel corso del week end appena concluso, ben 1386 pollici su. Con questi scatti, realizzati rispettivamente negli anni 2011, 2016, 2019, il Giglio ha sbaragliato le contrade avversarie su tutte e tre le categorie in gara: sezione medievale, sezione emozionale, sezione teatrale.

“Sono orgoglioso di questa vittoria: ricevere le chiavi del borgo, anche se soltanto virtuali, è sempre una grande soddisfazione – dichiara il capocontrada Vittorio Bertini – la contrada del Giglio ha mostrato grande entusiasmo nella partecipazione al contest: si è lasciata coinvolgere e ha saputo coinvolgere la comunità. Il risultato complessivo della gara on line, frutto dell’impegno di tutte e cinque le contrade, infonde fiducia e speranza. Non potendo sfilare per le vie del borgo, ogni contradaiolo ha dato il massimo per essere presente, anche se soltanto con un like. Ringrazio di cuore la contrada a cui appartengo e saluto tutte le altre, degne rivali con le quali spero di confrontarmi sul campo l’anno prossimo. Il rispetto e il sano spirito di competizione fra le contrade ci spingono ogni anno a dare il massimo e a rendere il Carnevale Medievale Sancascianese una manifestazione unica nel suo genere. Non c’è Giglio senza Cavallo, Gallo, Leone, Torre!”.

Il Carnevale Medievale Sancascianese 2020, nella sua esclusiva edizione social, ha sfilato nella pagina Facebook del Comune con i ricordi e le emozioni che riflettono l’anima comunitaria dei contradaioli di San Casciano. Abilità artigianali, creatività, vis teatrale sono la formula che ogni anno, dal 2010, va in scena per esaltare il ‘genio’ delle contrade in lizza. Coordinate dai loro capicontrada, Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre, quest’anno, rimaste tutte a casa, hanno risposto all’appello del Comune affidando le loro qualità narrative e rappresentative alle immagini più belle del percorso storico-artistico, giunto all’undicesima edizione.

La contrada gigliata, prima in classifica, è seguita da Cavallo con 807 mi piace, Torre con 642 like, Leone con 600 preferenze virtuali, Gallo con 487 voti digitali. “Ringraziamo le contrade che ci hanno portato in viaggio in questi giorni, non facili per le difficoltà legate all'emergenza sanitaria – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - con loro siamo saliti sulla mongolfiera del tempo e abbiamo guardato San Casciano dall'alto, con leggerezza, puntando il binocolo sulle pagine più affascinanti della loro storia e delle diverse interpretazioni sui temi del Medioevo. Un grazie di cuore a Cavallo, Gallo, Giglio, Leone, Torre. Ci vediamo l’anno prossimo, più forti e grintosi che mai!”. Dall’amministrazione comunale di San Casciano il messaggio e l’augurio a tutti i contradaioli recitano così: #restiamounitinellastoriaenelpresente.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

