Imprese e p.iva, Italia Viva: "Emergenza liquidità: subito prestiti straordinari garantiti al 100% dallo Stato"

Durante la scorsa settimana gran parte del coordinamento pisano di Italia Viva ha partecipato ad un incontro con i deputati toscani per condividere alcune proposte per affrontare la crisi economica legata alla drammatica situazione sanitaria che stiamo vivendo. Liquidità subito per tutte le partite iva e le piccole e medie imprese: prestiti pari al 25% del fatturato 2019, garantiti al 100% dallo Stato, da restituire in 100 rate a partire da Gennaio 2022.

"La liquidità in questo momento è la priorità per le attività economiche del Paese e anche del nostro territorio. In queste ore decisive nelle quali il governo sta predisponendo un nuovo decreto di aiuti per famiglie e aziende, stiamo chiedendo che si adotti la nostra proposta che può dare subito risposta al bisogno primario di ogni attività, soprattutto quelle più piccole: la possibilità di attivare prestiti bancari immediati interamente garantiti dallo Stato".

Lo affermano i coordinatori territoriali di Italia Viva Pisa, impegnati in queste ore assieme ai propri parlamentari per stimolare il governo ad adottare la misura migliore per dare fiato alle imprese e al sistema economico.

"La nostra proposta - spiega Italia Viva - prevede che liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori individuali e società possano fare domanda ad una banca chiedendo ognuno di avere il 25% del proprio fatturato del 2019. La banca eroga il prestito velocemente, senza burocrazia e senza controlli di rating grazie alla garanzia statale al 100%. L’importo viene restituito in 100 rate a partire dal gennaio 2022 con interessi a carico dello Stato; specifiche azioni sono previste per le start up. In questo modo l’impresa e il professionista riprendono a lavorare in sicurezza e possono pagare fornitori per acquisti e investimenti, dipendenti e collaboratori.

"L'emergenza sanitaria ha la priorità, ma altrettanta attenzione va riservata a quella economica - affermano i referenti locali di Italia Viva -sostenendo il nostro tessuto produttivo, le imprese soprattutto quelle più piccole, più fragili che rappresentano il motore della nostra economia". Non solo liquidità però, ma anche assenza totale di burocrazia: i soldi devono esseri disponibili subito proprio perché garantiti al 100% dallo Stato, rendendo quindi inutili le analisi ed i controlli fatti dalle banche in termini di rating delle aziende, che ritarderebbero troppo l’erogazione del finanziamento.

"E' una proposta concreta e realizzabile - concludono i referenti territoriali di Italia Viva - che i nostri parlamentari stanno avanzando in queste ore al Governo e che chiediamo a chi la condivide di sostenere. Sono le ore in cui si definiscono i contenuti del decreto e non possiamo lasciare nulla di intentato per dare un aiuto vero al nostro sistema economico, soprattutto a quello fatto di piccole e medie attività che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia territoriale e non solo".

I membri del coordinamento territoriale di Italia Viva Pisa Pisano – Francesca Cardini e Michele Passerelli Valdarno inferiore/Cuoio – Martina Guarnacci e Simone Silvestro Capannoli – Anna Ferretti Ponsacco – Giulio Belcari Val di Cecina – Leonardo Fedeli Volterrano e Val di Cecina – Leonardo Fedeli

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Zona del Cuoio