Jogging in luoghi non consentiti, multe in Mugello

Proseguono, e si intensificano, sul territorio i controlli della Polizia municipale Unione Mugello sul rispetto delle disposizioni governative di contrasto e contenimento del Covid-19. Nel weekend le pattuglie hanno controllato 290 persone e 56 esercizi commerciali, accertando 5 violazioni. Tra queste, sono state elevate sanzioni per jogging e attività fisica in luoghi non consentiti.

Complessivamente, ad oggi, nel territorio di competenza della Polizia municipale Unione Mugello (Barberino, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Scarperia e S. Piero, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Vicchio) sono state fermate e controllate 2.214 persone mentre sono 424 gli esercizi commerciali controllati, 32 le violazioni (tra sanzioni penali e amministrative). Effettuati 196 servizi di ordine pubblico.

Pattugliamenti e controlli sul territorio sono condotti anche dalle forze dell'ordine.

Fonte: Unione Mugello - Ufficio stampa

