Ladri al ristorante del Pecci, via bottiglie pregiate e frullatore da 5mila euro

Ladri sommelier, ma con l'occhio per le bottiglie di valore. A Prato nella notte di venerdì sono stati rubati vini costosi e un macchinario per la preparazione di gelati dal ristorante Myo del Centro Pecci. La notizia è riportata dal quotidiano 'Il Tirreno'. Solo il frullatore professionale del ristorante gestito da Angiolo Barni e da Elena Paci era del valore di 5mila euro. Non è la prima volta che i ladri si intrufolano nei ristoranti, spesso chiusi e inattivi a causa delle ordinanze per limitare il contagio da coronavirus. L'allarme antifurto, riporta la cronaca, sarebbe scattato e le telecamere avrebbero mostrato 3 persone a volto coperto.

