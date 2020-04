Latitante condannato a Pistoia arrestato dopo 3 anni in Sicilia

Un calabrese latitante, ricercato da tre anni dopo una sentenza emessa a Pistoia per 9 mesi di reclusione per atti persecutori, è stato arrestato assieme a un ragusano che non ha rispettato la quarantena dopo essere tornato il 22 marzo dalla Germania. La guardia di finanza ha bloccato l'auto dei due, con targa tedesca, a Modica. Il calabreseha passato la sua latitanza tra l'Italia e il Belgio ed è stato messo in isolamento e sorveglianza sanitaria dopo l'arresto. Il 'compare' è stato denunciato a piede libero e sanzionato.

