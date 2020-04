Lavori Fi-Pi-Li, uscita obbligatoria a Ponsacco per due notti

Sulla strada di grande comunicazione FiPiLi l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, in seguito a dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale, ha stabilito la chiusura della carreggiata tra lo svincolo di Ponsacco e la biforcazione nei pressi del km 59+000 in direzione Mare dalle 22 di lunedì 6 alle 6 del 7 aprile 2020 e dalle 22 del 7 alle 6 dell'8 aprile 2020. L'uscita obbligatoria è lo svincolo di Ponsacco. Coloro che devono proseguire per Livorno devono percorrere la viabilità ordinanria e rintrare nei pressi dello svincolo di Lavoria, mentre quanti vann verso Pisa devono sempre percorrere la viabilità ordinaria e rintrare nei pressi dello svincolo di Cascina.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

