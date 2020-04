Marco Post Empoli per chi fa l'impossibile: 1000 trattamenti antiage agli operatori sanitari

Ci sono anche queste battaglie.

Quelle contro un nemico invisibile.

Ma che lascia segni profondi.

Da settimane vediamo immagini di medici, operatori sanitari e infermieri con il volto segnato da ferite e striature infiammate.

Sono i lividi di ore trascorsi dietro a occhiali e mascherine di protezione, la loro armatura.

Occhi stremati e un sorriso stanco, per chi riesce.

Non si lamentano, anzi ogni giorno con determinazione si prendono cura dei nostri cari, mettendo a rischio la loro vita.

Spesso sono l’unico punto di forza per chi sta soffrendo. E nessuno di questi operatori ha mai fatto un passo indietro, neanche nella paura.

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile", diceva San Francesco d’Assisi. Stanno facendo l’impossibile.

Quello che prima del Covid 19 ci sembrava qualcosa di scontato. Ora è il momento di ricambiare.

Tutti, tra associazioni, privati e aziende si sono attivati in modo fantastico per dare un sostegno alle infrastrutture, agli ospedali e alle forniture sanitarie.

Noi abbiamo pensato di dare il nostro aiuto concreto per il benessere degli operatori.

Il nostro centro, come gli 89 centri antiage Marco Post d’Italia, ha scelto di ringraziare tutti gli operatori sanitari donando loro un’ora di trattamento antiage.

Ci prenderemo cura del loro corpo e del loro viso in una seduta rigenerante.

Il meglio di quello che possiamo fare con ciò che abbiamo a disposizione, le nostre mani, le mani delle operatrici.

Quando questa emergenza sarà passata, forse alcune ferite dell’anima ci metteranno più tempo a rimarginarsi. Ma nel frattempo possiamo fare il primo passo per rigenerare il corpo stanco, dalle decine di ore in corsia, con un trattamento antiage Marco Post.

Se anche tu conosci medici, infermieri e operatori sanitari che hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19, condividi questo messaggio.

A partire dal oggi potranno prenotare la loro seduta c/o uno dei centri antiage Marco Post sul territorio nazionale cliccando il link qui sotto

www.marcopost.com/emergenzacovid

Noi, come gli oltre 300 operatori dei centri Marco Post, siamo a disposizione per ridonare una piccola parte di ciò che gli operatori sanitari stanno facendo per noi.

Le nostre mani si prenderanno cura di loro, come le loro si sono prese cura dei nostri cari.

Ti aspettiamo

