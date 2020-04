Mascherine obbligatorie in Toscana tra 7 giorni da oggi

Con un messaggio su Facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi, comunica che l'ordinanza che obbliga all'utilizzo delle mascherine è stata firmata oggi, 6 aprile:

"Ho appena firmato l'ordinanza che rende obbligatorio entro 7 giorni a partire da oggi l'uso della mascherina in tutti quegli ambienti pubblici o privati in cui è necessaria la distanza sociale di 1,8 metri come disposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo dispositivo di protezione, che è in distribuzione a cura dei Comuni gratuitamente, consente una prevenzione primaria che in piena emergenza il sistema sanitario regionale deve garantire."

"Avere la mascherina non implica che possiamo uscire di casa, dice il presidente nella diretta Facebook, non intendiamo fare in modo che questa sia un'iniziativa unica, ma seguiranno altre, con nuovi acquisti per un rifornimetno costante a tutti i cittadini della Toscana".

"Pensiamo una gradualità, l'ordinanza entra in vigore quando i sindaci faranno sapere che i cittadini hanno ricevuto tutti le mascherine. Entro 7 giorni dovremmo finire la distribuzione"



