Meteo, disegno, cultura: tre appuntamenti video speciali con Misericordia San Miniato

'Io mi intrattengo a casa' è un format creato dalla Misericordia di San Miniato. Serve a far passare più serenamente ai cittadini le ore in auto-isolamento. Si tratta di una serie di video realizzati da confratelli o consorelle della Misericordia che vanno su diversi temi, dal disegno al meteo alla cultura spagnola. I video saranno trasmessi in diretta o registrati sulla pagina della Misericordia. Di seguito il programma.

Martedi 07 Aprile

ore 16.30 - Sketchup, i primi passi nel disegno tridimensionale a cura dell'Arch. Ilaria Barnini.

Imparare i primi passi del disegno tridimensionale per disegnare e progettare un nuovo aspetto dei nostri ambienti domestici, immaginare nuove soluzioni d'interni.

Mercoledì 08 Aprile

ore 16.30 - Gli strumenti della Meteorologia a cura del Meteorologo Gordon Baldacci

Un interessante viaggio nella meteorologia alla scoperta dei segreti dei previsori con l'aiuto di esperti del settore.

Venerdì 10 Aprile

ore 16.30 - La Pasqua, come si festeggia in Spagna e in America latina a cura della Prof.Daniela Profeti

Viaggiando con la fantasia ci porterà a scoprire alcuni aspetti del mondo spagnolo e ispanoamericano stando comodamente seduti sul divano di casa

