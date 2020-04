Parafarmacia vende disinfettanti senza esporre il prezzo, multata

In queste ore di grande apprensione in Italia per via dell'emergenza internazionale sanitaria dovuta all’espansione dei casi di contagio da Coronavirus in tutto il mondo, come decretato anche dall’OMS, i finanzieri del Comando Provinciale di Siena hanno intensificato i controlli in tutta la provincia finalizzati a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio previste dall’ultimo D.L. 19 del 25 marzo 2020, nei confronti tanto delle attività commerciali che delle persone fisiche.

Nell’ambito delle attività di servizio le Fiamme Gialle senesi hanno effettuato un controllo ad una parafarmacia, operante nella Val di Chiana, finalizzato a verificare la corretta commercializzazione di prodotti disinfettanti/igienizzanti per delle mani.

I militari operanti hanno constatato che tali prodotti erano stati posti in commercio agli avventori senza alcuna indicazione del prezzo di vendita.

Constatato ciò i finanzieri hanno provveduto a sanzionare l’attività commerciale ai sensi della prevista normativa del Codice del Consumo.

Tale inadempienza ha insospettito i finanzieri che hanno altresì acquisito la documentazione inerente l’acquisto di tali prodotti al fine di verificare se vi siano state manovre speculative da parte dell’esercizio commerciale a discapito del consumatore finale.

