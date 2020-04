Porchetta con muffa e vermi in vendita al banco alimentari, denunciato

I carabinieri forestali di San Marcello Piteglio hanno denunciato il rappresentante di una ditta del Pistoiese per mancanza di igiene riguardo alla vendita di prodotti alimentari. Nel negozio della ditta, durante un'ispezione venerdì, i militari hanno infatti trovato un trancio di porchetta di maiale attaccato da vermi e muffe. Il pezzo di carne marcito era in bella mostra nella vetrina del banco alimentari. Sono in corso ulteriori accertamenti.

