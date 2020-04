È scomparso Renzo Soldani, presidente della Cuoiopelli e figura indelebile di Santa Croce

Ha scritto pagine importantissime dello sport locale, era la 'Còio', era Santa Croce sull'Arno. All'età di settantanove anni (ne avrebbe compiuti ottanta in autunno) è scomparso Renzo Soldani, santacrocese doc e presidente della Cuoiopelli, società di calcio che ha segnato le fortune della cittadina del cuoio.

Amante del calcio, era entrato nella Cuoiopelli nel lontano 1969 e il rapporto d'amore è durato fino ai giorni nostri, salvo qualche interruzione. Era così appassionato dei biancorossi che non si è limitato al calcio dilettantistico o professionistico, ma è stato pure dirigente degli Amatori Cuoiopelli. Negli ultimi anni era tornato in sella alla società santacrocese, carica che non ha più lasciato. Tantissimi i giocatori che ha cresciuto, che a fare l'elenco non basterebbe un articolo a parte.

Vedovo, lascia una figlia. Legatissimo alla sua terra, ha lavorato nell'industria conciaria; il nome Soldani è stato reso famoso anche dall'impresa di macchinari per conceria del fratello. Era pure un grande tifoso dei Lupi, squadra di volley di Santa Croce.

Anche Renzo Soldani è tra le vittime di Covid-19, la terribile malattia che ha portato via un personaggio indimenticabile per Santa Croce. La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, e sui social, nei vari gruppi Facebook, c'è chi lo sta ricordando con il dovuto rispetto. In molti si stringono attorno alla famiglia Soldani, dato che non potranno partecipare al funerale a causa delle disposizioni sul Coronavirus.

Quando si tornerà in campo, la sua assenza sugli spalti del Libero Masini si farà sentire, come a suo tempo è stato per il suo amico Mario Brotini. Anche la Xmediagroup esprime il suo cordoglio e le sue più sentite condoglianze per la scomparsa di Soldani.

Questo il ricordo del sindaco Giulia Deidda: "Era un santacrocese storico, memoria di tanta storia del nostro paese, da quella economica a quella sportiva. Ho tanti ricordi personali di lui; in quelli più vecchi ero una bambina, lo vedevo con i suoi amici al Bar Greco o dal Barbierino, mentre i ricordi più recenti sono quelli sugli spalti del Masini a tifare 'Cuoio'. Ci mancherà la sua immagine seduto a leggere il giornale dal Giannini e ci mancheranno le sue parole gentili. Sicuramente il dispiacere si unisce all'amarezza di non potergli nemmeno dare un ultimo saluto, ma sono sicura che la tua Santa Croce saprà ricordarti e ti porterà nel cuore, e che la tua Cuoiopelli continuerà a giocare per te".

La Cuoiopelli ha pubblicato una nota ufficiale: "Con immenso dolore comunichiamo l'improvvisa scomparsa del nostro Presidente Renzo Soldani che ci ha lasciato oggi, 6 Aprile 2020. Da vero Santacrocese ha contribuito a costruire la storia della Cuoiopelli che lo ricorda con grande affetto. Noi tutti ci stringiamo con sincero cordoglio alla famiglia".

Belle parole anche dall'Ac Fucecchio, con cui la Cuoio di Soldani ha dato vita a innumerevoli e indimenticabili match: "Ac Fucecchio porge le più sentite condoglianze alla Società U.C. Cuoiopelli 1954 per la scomparsa odierna del presidente Renzo Soldani. Uniti a voi in questo triste momento".

Gianmarco Lotti

