"Sono uscito a comprare la cocaina": multato

Nella giornata di ieri, domenica 6 aprile 2020, i carabinieri della Compagnia di San Marcello Piteglio hanno deciso di intensificare i controlli alla circolazione stradale, ben sapendo che vi sarebbe stato chi, complice il bel tempo e le temperature gradevoli, avrebbe tentato di eludere i vari Decreti emanati dal Governo per arginare la diffusione del virus Covid 19.

Ecco quindi che, durante la mattina e il primo pomeriggio, sono stati effettuati una serie di posti di controllo congiunti, da parte delle pattuglie del N.o.r. e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di San Marcello Piteglio, lungo le principali direttrici stradali che, dai capoluoghi di provincia della Toscana, conducono alla montagna pistoiese. I risultati conseguiti sono stati senza dubbio molto buoni, anche se destano purtroppo una qualche perplessità, in quanto sintomo evidente che non tutti hanno ben compreso la necessità di mantenere il distanziamento sociale, rispettando la regola di restare presso le proprie abitazioni e di uscire dal proprio Comune solo per stato di necessità, motivi di salute o improrogabili esigenze lavorative.

In particolare, nella tarda serata di domenica, una pattuglia del N.o.r. - Aliquota Radiomobile notava, in località “Le Piastre”, uno straniero residente a San Marcello Piteglio e conosciuto all’Ufficio che, a bordo di una piccola utilitaria condotta da un altro ragazzo, stava rientrando in San Marcello, provenendo da Pistoia. I militari, ben sapendo che il soggetto era privo di occupazione e non aveva quindi alcun motivo lecito per dirigersi presso il capoluogo pistoiese, decidevano di fermare l’autovettura e procedere al controllo. A seguito di perquisizione personale, nelle tasche dello straniero, veniva rinvenuta una dose di cocaina pari ad un grammo e, a specifica richiesta da parte dei Carabinieri, egli ammetteva candidamente che era stato a Pistoia ad acquistare quella dose che intendeva assumere a casa sua quella stessa sera. A quel punto quindi, per lo straniero, scattava la segnalazione alla Prefettura di Pistoia quale assuntore di sostanze stupefacenti ex art 75 D.P.R. 309/90, con il sequestro amministrativo del grammo di cocaina rinvenuto, mentre entrambi i ragazzi venivano contravvenzionati per non aver rispettato i D.P.C.M. del 08 marzo 2020 e seguenti, ex art 4 comma 1 del decreto legislativo nr 19/2020.

Qualche ora prima, era stata la Stazione Carabinieri di San Marcello a sanzionare un altro straniero che veniva sorpreso a passeggiare lontano da casa. Alla richiesta di giustificazioni da parte dei militari, il ragazzo rispondeva che, essendosi operato alle ginocchia più di due anni fa, aveva la necessità medica di fare una passeggiata per non perdere il tono muscolare. Infine, questa volta nella mattinata di domenica, la Stazione Carabinieri di Pracchia aveva fermato in via Bolognese, località Collina di Pistoia, un ciclista che, provenendo dal capoluogo, si stava cimentando in un giro in montagna in perfetta tenuta da gara. Anche a lui veniva richiesto il motivo per il quale si era allontanato dalla propria abitazione, rispondendo candidamente che era uscito a fare un giro in bici credendo che sulla montagna pistoiese non vi fossero controlli. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno incrementati ulteriormente nel prossimo fine settimana di Pasqua e pasquetta, al fine di scoraggiare chi avesse in mente di contravvenire i Decreti governativi per effettuare la classica scampagnata in montagna.

