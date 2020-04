Spesa sospesa a Montecatini Terme, ecco come contribuire

Una raccolta di materiali di prima necessità verrà avviata nei supermercati di zona, coordinata dall’amministrazione comunale di Montecatini Terme. Da questa settimana saranno disponibili, nei supermercati e in alcuni negozi della città, degli appositi contenitori per lasciare materiale di prima necessità.

Passerà successivamente la Protezione Civile a raccogliere il materiale che verrà portato al magazzino del Coc. Lo scopo è di poter continuare ad aiutare con la spesa solidale tutte le famiglie in difficoltà.

“Ringrazio - dice l’assessore alle politiche sociali Antonella Volpi - tutte le associazioni che stanno aiutando il comune: Acli, Misericordia, Pronto Soccorso, Croce Rossa, Esaf, Vab, oltre ai consiglieri e gli uffici che si sono resi sempre disponibili e non si sono tirati indietro di fronte a questa emergenza.”

Un grazie sentito da parte del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale arriva ai Montecatinesi che stanno continuando a chiamare per potersi rendere utili. Montecatini nonostante tutto ha un grande cuore e lo sta dimostrando".

