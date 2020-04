Uisp Firenze, nuovo video dedicato ai più piccoli

Non solo allenamenti in casa per giovani, adulti e anziani. Il Comitato UISP Firenze ha realizzato un video dedicato ai bambini e alle bambine nel quale vengono suggeriti attività e giochi in movimento da poter svolgere a casa. I più piccoli possono attraverso semplici oggetti come nastro adesivo, carta di giornale e una buona dose di fantasia, trascorrere il tempo divertendosi. L’obiettivo è far restare attivi i bambini, aiutarli a sperimentare con il corpo e a giocare con il movimento. In un momento in cui siamo tutti invitati a rimanere nella propria abitazione per prevenire e contenere l’emergenza epidemiologica in atto, le Pillole di sportpertutti sono un contributo per allietare le giornate e coinvolgere le persone in una attività fisica non strutturata.

Nel video, Uisp propone alcune attività come la "giungla" e l’"equilibrista" dove i bambini giocano e al tempo stesso imparano a coordinare i movimenti, mentre con lo "scivolo" e la "ragnatela" si tengono allenati i riflessi e infine con la "caccia ai mostri" si insegna ai più piccoli ad esorcizzare le loro paure.

Qui i link del video:

https://www.youtube.com/watch? v=nRaHTAOCrrA

https://www.facebook.com/uispc omitatodifirenze/videos/840950 333089149/

Fonte: Uisp Firenze - Ufficio Stampa

