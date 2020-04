"Vado in quel supermercato fuori comune perché mio figlio mangia solo i loro hamburger"

Presto ci sarà un’ordinanza che renderà obbligatorio l’uso delle mascherine. Lo ha reso noto il Sindaco, Alessio Falorni, nel corso della sua diretta “social” di ieri sera, durante la quale è tornato su un tema che aveva già avuto modo di affrontare due giorni fa. Un tema divenuto ancora più attuale dopo l’annuncio del Governatore della Toscana, Enrico Rossi, che va nella stessa direzione avendo recepito le sollecitazioni di molti Sindaci della regione. Nel corso della serata sono stati affrontate anche altre questioni. Esaminiamole nel dettaglio.

SITUAZIONE CONTAGIATI – Nella giornata di domenica c’è stato un calo abbastanza rilevante del numero di vittime. In Toscana, dove sono stati effettuati numerosi tamponi, la tendenza è stata complessivamente buona. Nell’Empolese Valdelsa sono emersi 4 casi positivi in più: uno a Certaldo, uno Montelupo, uno a Gambassi Terme, e uno a Castelfiorentino.

AGGIORNAMENTO CURE – In collegamento telefonico con Alessandro Tafi, è stato fatto il punto sulle modalità di screening che presto saranno adottate anche in Toscana, partendo dalle categorie più a rischio: personale sanitario e anziani delle RSA. Il dott. Tafi si è inoltre soffermato sulle terapie adottate finora (antivirali, antibiotici, anticoagulanti) in attesa di un vaccino. Ha ricordato, inoltre, che questo virus colpisce anche persone giovani. Parlando con alcuni colleghi del nord Italia, gli hanno detto: "Tu vedessi quando si portano in rianimazione, gli occhi come ti guardano, cosa dicono".

MASCHERINE – Come è stato ricordato all’inizio, presto anche il Comune di Castelfiorentino renderà obbligatorio l’uso delle mascherine, avendole già distribuite all’intera popolazione. Chi non le avesse ricevute – e davvero SOLO CHI non le ha ricevute finora – può segnalarlo al suo staff (Giulia 0571.686316; sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it).

CONTROLLI – Anche oggi ci sono stati circa 200 controlli, e numerose sanzioni (anche a Castelfiorentino). Il Sindaco, nel soffermarsi sulle segnalazioni relative ai casi non conformi alle regole, ha invitato in ogni caso la popolazione ad attenersi alla regola non scritta dell’equilibrio e del buon senso.

MA ‘NDO TU VAI – La scusa più fantasiosa per giustificare uno spostamento ha avuto anche oggi come protagonista un automobilista, colto al di fuori del Comune di residenza. Riportiamo il dialogo. Polizia Municipale: “Dove sta andando?”. Automobilista: “Al supermercato X”. PM “Ma il supermercato ce l’ha anche nel suo Comune”. Automobilista . “Si ma vo’ a pigliare gli hamburger di questo supermercato, perché i mi’ figliolo non mangia altro”.

MANUTENZIONI – Da oggi inizierà un lavoro di manutenzione straordinaria sui Cimiteri del Comune

DONAZIONI E RINGRAZIAMENTI – Il Sindaco ha ringraziato il volontariato per l’attività profusa fino a questo momento, e anche i sacerdoti di Castelfiorentino, per le funzioni religiose svolte tramite i social in occasione della Domenica delle Palme, compresa la benedizione dell’olivo. Ha inoltre ricordato le donazioni fatte da molti cittadini, dal Circolo Arci Il Bastione, e da Fontanelli Solventi, grazie al quale le farmacie comunali hanno avuto a disposizione una grande quantità di alcool.

INSTAGRAM – Il Sindaco ha infine ricordato che questa modalità di comunicazione “social” è sbarcata da alcuni giorni anche su Instagram

