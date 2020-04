A Carrara al via la consegna delle mascherine, De Pasquale: "Grazie ai dipendenti comunali, maggioranza e opposizione"

Ieri il nostro comune ha ricevuto dalla Protezione Civile Provinciale la scorta di mascherine che ci è stata assegnata dalla Regione. Abbiamo già attivato la complessa macchina necessaria alla distribuzione in sicurezza di questo materiale. Sì perché per evitare assembramenti, le mascherine dovranno essere consegnate porta a porta, con un grande dispiego di energie e di personale della nostra Protezione Civile, a cui va tutta la mia riconoscenza. Oggi i dipendenti comunali, i consiglieri di maggioranza e opposizione e i componenti della giunta hanno iniziato le operazioni di imbustamento delle mascherine: domattina inizierà la consegna che sarà porta a porta per la maggior parte del territorio. Vedere tutte queste persone lavorare per aiutare la collettività è stato una boccata di ossigeno in un periodo così difficile per tutti.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, dando un sostegno concreto alle istituzioni. E’ questo lo spirito necessario ad affrontare e superare l’emergenza. Perché, come dico sempre, insieme ce la possiamo fare e insieme ce la faremo.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa

