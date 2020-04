A Empoli in consegna le prima 50mila mascherine in città e nelle frazioni

È iniziata questa mattina, martedì 8 aprile, la prima giornata dedicata alla distribuzione ‘casa per casa, delle 98.000 mascherine protettive che la Regione Toscana ha fatto pervenire al Comune di Empoli. È il sistema di Protezione Civile che sta provvedendo alla consegna alla popolazione dell’intero territorio comunale.

I volontari di Croce Rossa, Misericordia, Pubblica Assistenza con l’ausilio della Scuola Italiana Cani Salvataggio, si sono divise il territorio zona per zona e nell’arco di qualche giorno distribuiranno tutte le mascherine. Fra oggi e domani ne saranno consegnate almeno 50.000.

In particolare oggi è stata effettuata ed è iniziato l’intervento in centro città, Santa Maria, Cortenuova, Villanuova, Monterappoli, Avane, Fontanella, Sant'Andrea, Marcignana e Pagnana.

Per raggiungere capillarmente le frazioni sono entrate in azione anche altre quattro associazioni del territorio: a Cortenuova e nelle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella sono state le associazioni dell’Arci locale; ad Avane il Comitato di Quartiere; a Monterappoli l’assocazione il Torrino.

Si evidenziano alcuni aspetti.

La distribuzione avviene casa per casa, consegnando direttamente le mascherine nelle mani del residente. Importante sottolineare che i volontari non sono autorizzati ad entrare nelle abitazioni. se qualcuno prova a farlo signifca che si tratta di un malintenzionate che si spaccia per volontario e ha in realtà cattive intenzioni .

Se al momento della consegna nessuno risponde i volontari lasceranno le mascherine nella cassetta della posta, all’interno di una busta.

Con questa funzione, a tempi record, sono state donate dalla Nova Arti Grafiche srl di Signa, da parte di Elisabetta e Antonio Cavalieri, titolari della ditta, ben 20.000 buste. Per questo l’amministrazione comunale ringrazie l’azienda fiorentina che in brevissimo tempo ha compreso l’esigenza del Comune e l’urgenza.

Il tour di consegna interesserà anche tutte le strade vicinali di uso pubblico, le campagne, i quartieri. Tutte le abitazioni in cui risultano residenti saranno interessate.

Questi primi due giorni sono utile anche per comprendere quanto tempo richiede questo tipo di intervento.

Già giovedì l’amministrazione comunale sarà in grado di stimare quando sarà completata la distribuzione e di conseguenza quando scatterà l'obbligo di indossarla e quando potrà essere emessa la relativa ordinanza.

Lo stesso sindaco Brenda Barnini si raccomanda con la popolazione: «Le mascherine non devono assolutamente diventare una giustificazione per uscire di casa. Spero che comprendiate lo sforzo enorme di cui stiamo parlando e che ognuno di voi si predisponga per essere collaborativo, non innescare inutili polemiche e aspettare pazientemente il momento in cui le squadre dei volontari raggiungeranno il vostro indirizzo di casa».

Si raccomanda a ogni famiglia di farne un uso intelligente alla luce del fatto che comunque ci sono divieti e imposizioni ben precise relativi al dovere di stare nelle proprie abitazioni, uscendo solo per urgenze e casi di necessità.

Ripetiamo: in questi giorni volontari in divisa arriveranno a distribuire le mascherine a ogni cittadino , per nessun motivo dovranno entare nelle abitazioni, ma la consegna avverrà sul portone del palazzo, al cancello, alla porta di casa, e che dovrà essere mantenuta la distanza minima di sicurezza.

Il report della Croce Rossa Italiana di Empoli

Dopo la riunione di ieri con il Comune di Empoli e tutte le altre associazioni che consegneranno le mascherine stamattina ci sono state consegnate le mascherine da consegnare alla popolazione porta a porta.

Abbiamo messo in campo 10 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 10 Volontari Temporanei stamattina e 10 volontari CRI, 3 Volontari del Corpo Militare Volontario CRI e 10 Volontari Temporanei questo pomeriggio, più 2 Volontari CRI ed 1 Volontario del Corpo Militare Volontario CRI in sede al coordinamento per tutte la giornata. Tutti questi Volontari insieme per cercare di consegnare il più velocemente possibile le mascherine a tutti.

Dobbiamo ringraziare oltre ai volontari il gruppo Scotti, che ci ha gentilmente concesso in comodato d'uso gratuito 2 Fiat Panda, mezzi senza i quali non sarebbe stato possibile mettere a disposizione della popolazione per questo servizio un numero di volontari così alto.

La consegna delle mascherine ovviamente non ci ha impedito di continuare a svolgere i servizi che normalmente svolgiamo, dall’ambulanza per trasporti ordinari, alla consegna spese e farmaci a domicilio oltre a non trascurare i presidi che il Comune di Empoli ci ha richiesto. Erano infatti impiegati per gli altri servizi altri 8 Volontari CRI e 4 Volontari Temporanei per queste attività.

Per il nostro Comitato una mole di servizi così con un dispiego di forze di questo è un grande impegno, ma ripagato oltre ogni limite dalla consapevolezza di fare tutto ciò che ci è possibile per rendere questo periodo meno duro per tutti. Questo per noi è il tempo della gentilezza, e lo affronteremo fino alla fine dell'emergenza con impegno ed il sorriso sulle labbra.

Vogliamo ricordarvi i numeri con i quali richiedere i servizi se avete bisogno:

Numero verde CRI 800-065510

Numeri attivati dal Comune di Empoli: 366-9382534 per le spese e 0571-83549 e 0571-925356 per i farmaci

Vogliamo chiudere ricordandovi ancora una volta che le mascherine non devono diventare una scusa per uscire di casa! State a casa, per il bene di tutti!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

