Al via il terzo intervento di sanificazione delle strade a Ponsacco

Il Comune di Ponsacco procede alla terza sanificazione di strade e piazze contro la diffusione del Coronavirus. Dopo i primi due interventi fatti a tappeto su tutto il territorio comunale, l’Amministrazione ha deciso di organizzare un terzo passaggio che verrà fatto in due modalità diverse tra mercoledì 8 e venerdì 10 Aprile.

In particolare mercoledì 8 e giovedì 9 l’associazione Vab Ponsacco si concentrerà sulla sanificazione degli arredi urbani e degli spazi pubblici più sensibili, dove cioè il passaggio di persone è più frequente. In entrambe le giornate la Vab interverrà la sera a partire dalle ore 21.00 circa.

In aggiunta, a partire dalle ore 22.00 di venerdì 10 aprile un’azienda specializzata farà la sanificazione generale di tutte le strade e piazze, con la presenza dei volontari Vab che assisteranno la ditta per un corretto svolgimento del lavoro. Tale intervento si concluderà entro l’alba del sabato.

Entrambi gli interventi interesseranno come sempre sia il capoluogo che le frazioni e verranno utilizzati prodotti ad hoc, presidi medico-chirurgici certificati dal Ministero della Salute e da Arpat.

Per far svolgere in modo efficace il servizio e per non intralciare il lavoro degli operatori si raccomanda a tutta la cittadinanza di rimanere in casa e si precisa che non è necessario spostare le auto in sosta negli stalli pubblici.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa

