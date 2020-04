Barberino Tavarnelle per i più piccoli coi programmi online degli illustratori

Il filo dell’arte che gli artisti, amici dei bambini di Barberino Tavarnelle, avevano cominciato a ‘intrecciare’ sulla trama della creatività illustrata continua e si rafforza on line. Arianna Papini, Fuad Aziz e Cecco Mariniello, protagonisti della collettiva “Teste per Aria, piedi per terra” si spostano negli spazi infiniti del web. Dalle sale di Palazzo Malaspina dove, prima dell’emergenza sanitaria, era in corso la mostra promossa e organizzata dal Comune di Barberino Tavarnelle con i loro capolavori, i tre grandi illustratori italiani, pluripremiati proseguono quel viaggio del mondo dell’arte che per sua natura non conosce confini ed è nato ‘social’.

Ad arricchire l’evento espositivo, gli artisti avevano iniziato a dialogare in forma diretta con le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani attraverso un calendario di attività e proposte artistiche ed educative per un’iniziativa lanciata dall’assessorato alle Politiche educative e dall’assessorato alla Cultura. “Grazie alla disponibilità degli artisti avevamo attivato un percorso con le scuole primarie e anche un progetto arte con i nidi e le scuole dell'infanzia – dichiarano gli assessori Marina Baretta e Giacomo Trentanovi - coinvolgendo le classi in un programma di laboratori allestiti negli spazi di Palazzo Malaspina. Da ora in poi i bambini potranno farlo collegandosi ai canali e agli strumenti sociali di Arianna, Fuad e Cecco che ringraziamo ancora una volta per la bellissima esperienza che ci hanno regalato e che speriamo di poter riprendere presto nella realtà”. L’arte dell’illustrazione e del gioco diventa una forma di comunicazione virtuale destinata a tutte le bambine e i bambini anche per Antonio Di Pietro con il quale era in programma una nuova edizione di Chianti Ludens nel mese di maggio tra le piazze e gli spazi pubblici di Barberino Tavarnelle. “Invitiamo i bambini a condividere sui canal di Antonio Di Pietro – concludono - le interessanti attività del pedagogista ludico”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle