Coronavirus a Palaia, Gherardini: "Delicata la situazione alla Casa di riposo di Forcoli"

Il bollettino della Asl Toscana Nord Ovest dice che i nuovi contagi a Palaia sono undici. La situazione è delicata per quanto concerne la Casa di riposo di Forcoli, ha commentato il sindaco Marco Gherardini. Sono tredici gli ospiti che per ora sono stati trovati positivi al Covid-19.

"Nella gestione di questo difficile momento, in collaborazione con l'Azienda sanitaria, stiamo supportando la Fondazione Casa di riposo e il personale della struttura, in parte coinvolto anch’esso dal contagio. Siamo in attesa ancora di alcuni tamponi" ha scritto su Facebook.

Oltre agli ospiti della Casa di riposo, al momento sono nove le persone risultate positive al Covid-19 sul territorio comunale, due sono ricoverate in ospedale, le altre si trovano invece presso le proprie abitazioni. "Nel nostro Comune sono al momento quindici le persone che, avendo avuto contatti con soggetti positivi, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni, sotto la sorveglianza della Asl. La vicinanza di tutta la nostra comunità a queste persone e alle loro famiglie" ha concluso Gherardini.

