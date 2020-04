Coronavirus, il Forum di Staffoli raccoglie fondi per la Caritas

Il Forum di Staffoli ha deciso di fare la sua parte per fronteggiare il Coronavirus. I membri hanno deciso di raccogliere un contributo per aiutare le persone in difficoltà. La donazione andrà alla Caritas di Santa Croce sull'Arno. Per chi vuole contribuire alla causa è possibile lasciare una donazione al Bar Savino's in via Livornese.

Queste le parole della presidentessa Alessia Domenichini: "C’è qualcosa che possiamo fare, come persone e come piccole parti di un insieme più grande, di una comunità. Possiamo prenderci cura di chi, al di fuori delle nostre mura domestiche, è più esposto alla durezza di questa situazione. La Caritas in queste settimane sta ammirevolmente fornendo aiuti alimentari a quelle famiglie che ogni giorno devono fare i conti con i bisogni più essenziali. Adesso però vogliamo estendere l’appello a tutta la cittadinanza, che sappiamo essere, ora come in passato, sempre pronta e ben disposta nell’aiutare il prossimo, anche e soprattutto in questi momenti di lontananza".

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno