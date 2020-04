Coronavirus: Giani a Montedomini, cosegnate 500 bottiglie di gel disinfettante

Cinquecento dispenser del gel disinfettante, prodotti dall'azienda Turci (Officina Trasformazione Italia srl), sono stati consegnati dal presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani all’Istituto Montedomini di Firenze, rappresentato dal suo presidente Luigi Paccosi. Con Giani l'amministratore dell'azienda di San Miniato (Pisa), Ruben Turci. "E' il momento della solidarietà e della sinergia - ha dichiarato Eugenio Giani -; Montedomini è l'istituto per eccellenza che da oltre due secoli si occupa degli anziani a Firenze, e dove tra l'altro l'emergenza sino a ora è stata affrontata nel modo migliore".

Davanti alla sede di via de' Malcontenti a Firenze, dove sono stati consegnati i dispenser di gel, Giani ha sottolineato l'impegno del Consiglio "a far da tramite tra chi vuol donare, come l'azienda Oti di San Miniato, e chi deve essere considerato come primario oggetto di assistenza, le categorie deboli, come gli anziani".

La ditta di San Miniato, che produce spezie alimentari fresche o lavorate, ha già distribuito 40 mila bottiglie di igienizzante ai comuni limitrofi a San Miniato, e a categorie 'esposte' come operatori sanitari e forze dell'ordine. La produzione generdale è già arrivata a 1 milione di confezioni e continuerà.

