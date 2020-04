Coronavirus, magnate russo dona una nuova Tac al Santa Maria Nuova

Una nuova Tac per l’ospedale di Santa Maria Nuova e altre attrezzature urgenti e necessarie a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e a garantire diagnosi e cure sempre più veloci e precise per tutti i pazienti, sia quelli affetti da coronavirus che quelli che presentano altre patologie. Una dotazione d’eccellenza che a breve arriverà nella struttura ospedaliera fiorentina grazie alla donazione di ben un milione di euro che il magnate russo Leonid Boguslavsky ha fatto alla Fondazione Santa Maria Nuova.

Si tratta di una strumentazione di ultima generazione, la Somatom go.top, che sostituirà la tomografia computerizzata del pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. La nuova Tac, dal costo di circa 500mila euro, consentirà di eseguire esami in sicurezza, utilizzando le tecnologie più avanzate, e di interagire con i pazienti in maniera più personalizzata. Il resto dei fondi sono stati impiegati per l’acquisto di attrezzature e dispositivi destinati a sostenere il sistema sanitario della Usl Toscana Centro in questo momento così complesso.

“Ringraziamo Boguslavsky per un gesto che definire generoso è riduttivo - commenta il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova, Giancarlo Landini - Sappiamo che ha già un legame molto forte con Firenze, ma che ora è diventato indissolubile. Grazie alla sua donazione, l’ospedale di Santa Maria Nuova potrà offrire diagnosi precise e soprattutto veloci, garantendo un’organizzazione più efficace nei reparti messi sotto pressione dalla diffusione del coronavirus. Siamo onorati di essere i destinatari di questi fondi, che stiamo gestendo nella maniera più efficiente possibile al fine di far arrivare in pochi giorni le nuove attrezzature in corsia”

"Anche da parte mia personale e del mio assessorato - dice l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi - un sincero grazie a Leonid Boguslavsky e a Daniela Santanché, che è stata il tramite per questa donazione. Un gesto di grande affetto per Firenze e per la nostra sanità, che fa di Boguslavsky un fiorentino Doc".

Informazioni su donazioni e relative modalità disponibili sul sito www.fondazionesantamarianuova.com

Fonte: Ufficio Stampa

