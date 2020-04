La consegna a domicilio sta diventando per molte attività una realtà concreta, in passato solo pensata ma da settimane, con le restrizioni in vigore per contenere il contagio da coronavirus, l'unica maniera per continuare le attività (nel settore della ristorazione e delle attività ritenute non indispensabili in questi momenti di emergenza) o un modo per aiutare chi sta a casa (per chi commercia generi alimentari).

Nelle città medio-grandi il cittadino rischia però di non venire a conoscenza di attività di delivery estese su tutto il territorio. Per questo le due agenzie Riot Design e Roads hanno inventato cosatiporto.it, una piattaforma web che raggruppa tutti i servizi a domicilio nel panorama dell'Empolese Valdelsa. Un aiuto per l'azienda, che si vede valorizzata, un buon consiglio per gli acquirenti che hanno sotto mano una guida sempre aggiornata. Infatti oltre alla divisione per città, chi naviga su cosatiporto.it trova anche le attività commerciali divise per settore. Le iscrizioni sono e saranno sempre gratuite, si legge sul sito. Le aziende che si iscrivono forniscono semplici dati e contatti (mail, telefono, chat istantanea come Whatsapp) e possono modificare i dati in piena autonomia cliccando su Inserisci negozio.

Il sito ha ottenuto tantissime adesioni nelle ultime ore ed è stato consigliato anche da alcuni sindaci del territorio, per fornire un servizio a tutti. Gli sviluppatori spiegano che cosatiporto.it continuerà anche quando le morse delle restrizioni si attenueranno, soprattutto perché, come si presume, in futuro cambieranno anche le modalità di consumo, con uno sviluppo delle consegne a domicilio che si manterrà al di là dell'emergenza.

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa