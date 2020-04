Covid-19, in consegna le mascherine a Siena

A partire da oggi, martedì 7 aprile, i volontari delle Contrade, parrocchie, Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa Italiana, gruppo vigili urbani volontari e Noi Siena, saranno impegnati nella distribuzione delle mascherine alle famiglie del Comune di Siena.

Le buste con all’interno le mascherine verranno lasciate nelle cassette delle lettere.

All’interno della busta i cittadini troveranno 4 mascherine. 1 donata dal Comune di Siena e 3 dalla Regione Toscana.

“Non ci sarà contatto diretto fra i volontari che consegnano le buste con le mascherine e le famiglie che le ricevono – sottolinea il sindaco Luigi De Mossi – le buste saranno inserite nella cassetta delle lettere e, proprio per prevenire malintenzionati, tutti i cittadini devono sapere che nessuno si deve introdurre oltre la porta di casa per consegnare o far firmare alcunché. Inoltre – prosegue il sindaco - si ricorda l'invito a restare a casa ed uscire solo per motivi di comprovata necessità, per lavoro e per motivi di salute. La mascherina serve per quei contesti in cui si è a contatto con persone senza riuscire a rispettare la dovuta distanza interpersonale”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena