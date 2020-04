Cr Volterra sostiene famiglie e imprese: le misure

Cassa di Risparmio di Volterra, in recepimento di quanto disposto dai vari DPCM in tema di COVID-19, ha attivato tutte le misure per assicurare la prestazione dei servizi bancari essenziali alla clientela attraverso i propri sportelli aperti ed operativi sul territorio, nel rispetto delle previste misure di sicurezza della salute pubblica, a tutela dei propri dipendenti e dei propri clienti.

La Cassa è al fianco del tessuto produttivo e delle famiglie del proprio territorio in questo momento di particolare necessità, mediante soluzioni su misura in base alle singole esigenze, anche in applicazione delle misure straordinarie emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del DL n.18 del 17/3/2020 e seguenti e di quelle previste nell’accordo sul credito ABI 2019.

Per essere ancora di più vicini ai bisogni dei clienti in un momento così delicato e per guardare insieme al rilancio delle attività, passata la fase di emergenza, la Cassa ha istituito un’apposita task-force interfunzionale specialistica per sostenere e supportare la rete di vendita e tutta la clientela.

Assistenza e consulenza personalizzata volta a soddisfare i bisogni specifici di ciascun cliente, alla quale si aggiunge anche un servizio di consulenza legale gratuita ai clienti della Cassa titolari di partita Iva offerta in sinergia con il nostro partner assicurativo Chiara Assicurazioni, società del gruppo Helvetia, tramite DAS, uno dei più importanti operatori nel settore delle assicurazioni di tutela legale.

I clienti potranno trovare tutti i contatti utili per poter accedere ai servizi della Cassa sul sito www.crvolterra.itoltre che contattando direttamente i propri referenti della filiale/agenzia di appartenenza.

La Cassa è inoltre attenta e sensibile ad ogni iniziativa locale volta a sostenere le categorie più esposte agli effetti del Covid 19 e le persone più colpite dalle limitazioni agli spostamenti personali, per un primo aiuto ad esempio nella fornitura di materiali medici o consegna a domicilio di generi alimentari.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa

Tutte le notizie di Volterra