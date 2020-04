Prendevano a calci degli scooter per tentare di forzare il bloccasterzo e rubarli. Due giovanissimi, un 17enne e un 19enne, sono stati denunciati ieri a Firenze, in via Il Prato, zona Porta al Prato. Tre i mezzi danneggiati. La volante è intervenuta dopo le segnalazioni giunte da alcuni residenti.

Tutte le notizie di Firenze