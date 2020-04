Due mascherine a testa per ogni residente a Lastra a Signa

Sono state consegnate questa mattina alle associazioni di volontariato e protezione civile del territorio le 40.000 mascherine assegnate dalla Regione Toscana al nostro Comune. Già a partire da questo pomeriggio, una volta che le singole associazioni si saranno organizzate, partirà la consegna direttamente a casa di due mascherine a testa per ogni cittadino residente. La busta chiusa con all’interno le mascherine sarà lasciata nella cassetta delle lettere dai volontari delle associazioni che si presenteranno in divisa, suonando prima il campanello.

Le associazioni coinvolte nella consegna sono Humanitas Ginestra Fiorentina, Misericordia Lastra a Signa, Misericordia Malmantile, La Racchetta onlus e Associazione Nazionale Carabinieri. La consegna procederà capillarmente in tutto il territorio comunale per concludersi entro martedì 14 aprile.

“Vorrei ringraziare le associazioni – ha spiegato il sindaco Bagni- che si sono rese subito disponibili per effettuare il servizio e i dipendenti comunali che hanno lavorato molto in queste ore per predisporre la consegna. Ricordo che, secondo l’ordinanza regionale, le mascherine vanno usate su mezzi pubblici, nei negozi, negli uffici e luoghi chiusi ma anche negli spazi all'aperto frequentati da più persone e dove è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza. L'ordinanza ha validità dalla data di completamento della distribuzione delle mascherine”.

