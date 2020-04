Fresatura di ceppi di alberi abbattuti sulle Sp 15 e 11 a Fucecchio e Cerreto Guidi

Senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con la localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in corrispondenza dell’area di cantiere, per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 15 “Lucchese-Romana” lungo il tratto di Via Valdinievole in località Gelsa nel comune di Fucecchio (FI) e sulla Sp 11 “Pisana per Fucecchio”, in tratti saltuari e diversi, dal km 6+000 al km 8+000 circa nel Comune di Cerreto Guidi, fino al giorno 11 aprile 2020, con orario lavori 08.00/18.30.

Il provvedimento è stato adottato dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per effettuare lavori di fresatura di ceppi di alberi abbattuti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

