Era stato arrestato il primo aprile per lo stesso reato, furto da auto in sosta, e ieri è finito di nuovo in manette. Parliamo di un 37enne marocchino scoperto dalla polizia in centro a Firenze. L'uomo è stato pizzicato in via Verdi dopo aver infranto il finestrino di un'auto, dalla quale ha portato via un tablet. Cinque giorni prima, la polizia lo aveva trovato ancora mentre rubava e il 2 aprile era stato invece denunciato per un episodio analogo.

Tutte le notizie di Firenze