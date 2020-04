"Giornata mondiale dei social, quelli positivi": la proposta del Movimento Shalom

Mai come nel tempo del Coronavirus abbiamo potuto apprezzare l’importanza sempre crescente dei social. Grazie a questi mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione abbiamo potuto e continuiamo a sentirci meno soli, in un tempo di quarantena forzata. Ci stanno aiutando a stare vicini anche se lontani fisicamente. Certo non possiamo non constatare anche i loro lati negativi, come le fake news, il propagarsi gratuito di volgarità e offese da parte di taluni che dimostrano la loro stupidità e la loro ignoranza nella libertà vigliacca che un anonimato può loro consentire.

“Il Movimento – dichiara Luca Gemignani, direttore di Shalom – ne fa largo uso e intende intensificare proprio in questo tempo di “lontananza fisica” il suo utilizzo, per far passare messaggi e ideali positivi, per diffondere affetti, conoscenza, verità, serenità. Oltre ai post con messaggi scritti, foto o video su facebook, instagram, twitter o sui nostri gruppi whatssapp, stiamo proponendo anche live tematiche; per adesso le facciamo ogni mercoledì su facebook alle 19.00 con ospiti nazionali e internazionali, dove affrontiamo diversi argomenti legati all’attualità. Vogliamo però ampliare anche ad instagram questa proposta con un taglio più giovane e smart”.

“Propongo l’istituzione della Giornata Mondiale dei social – dichiara don Andrea Cristiani fondatore di Shalom - di chi li ha inventati e di chi li usa per diffondere affetto, serenità, conoscenza, verità e gioia. Lo faccio adesso, nel tempo della paura mondiale, perché se ne faccia un buon uso perché sono strumenti eccezionali senza i quali saremo tutti più soli e lontani. Naturalmente una giornata mondiale dei social positivi quelli col segno +”

Confidiamo che le istituzioni, intanto quelle italiane, se ne facciano promotrici, per questo lanciamo un appello al presidente del Consiglio Conte e al Ministro competente a prendere in esame questa proposta.

