Giornata Mondiale Salute, Fattori: "La sicurezza non dipende da F35 e carri armati, ma dal numero di ospedali e posti letto"

"La nostra sicurezza non dipende da quanti carri armati, navi da guerra o cacciabombardieri F35 abbiamo acquistato ma dal numero di ospedali, posti letto e apparecchi sanitari di cui ci siamo dotati. La sicurezza del nostro Paese non dipende da quanti soldati, colonnelli e generali sono in servizio ma dal numero di medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano nel Sistema Sanitario Nazionale, per difendere ogni giorno la salute collettiva”. È quanto ha affermato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra. “Mai come quest’anno, di fronte a una tragedia mondiale come il Covid-19, dobbiamo ribadire l’importanza della salute come bene comune e il valore di un sistema sanitario pubblico. Spero che questa pandemia ci abbia insegnato che l’ideologia dello smantellamento, del definanziamento e della privatizzazione della sanità pubblica è un’ideologia che uccide”. “Viva il Servizio sanitario pubblico e viva chi ci lavora!”, ha concluso Fattori.

