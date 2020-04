Guida la moto ubriaco e senza patente, denunciato

Sabato 4 aprile alle 18.45 la polizia municipale di Montemurlo è stata impegnata anche con i rilievi di un incidente per guida in stato d’ebbrezza. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Lamarmora e via Alfieri a Montemurlo, dove un uomo di 53 anni residente a Montemurlo ha perso il controllo delle propria moto ed è caduto a terra. Il motociclista ha fatto tutto da solo e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. All’arrivo dei soccorsi la situazione sembrava grave. L’uomo era a terra esanime e sulle prime lo svenimento sembrava causato dall’impatto con l’asfalto. Dopo il trasferimento in ospedale i sanitari hanno potuto accertare che la condizione dell’uomo era dovuta invece all’abuso di alcol. Per lui è scatta cosi la denuncia penale. Il motociclista, già noto alla polizia municipale, viaggiava senza essere assicurato e senza aver mai conseguito la patente per condurre la moto.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

