Il sindacato dei giornalai rifornisce mascherine e guanti a tutte le edicole toscane

Lo SNAG Toscana, il Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai aderente a Confcommercio, per migliorare le condizioni di lavoro di tutti gli edicolanti sta fornendo gratuitamente mascherine protettive e guanti a tutte le rivendite di quotidiani e periodici della provincia di Firenze.

Il presidente provinciale SNAG di Firenze Cesare Magnani dichiara: “stiamo distribuendo in queste ore 6.000 mascherine, alle quali se ne sommano altre 5.000 offerte dalla Protezione Civile. Questo è un primo invio. Il nostro impegno sarà rivolto a tutti i rivenditori della Toscana e – se possibile - vogliamo estendere l’iniziativa anche ad altre Regioni” e aggiunge “Riteniamo che gli edicolanti in questi giorni stiano facendo uno sforzo eccezionale per garantire il diritto all’informazione dei cittadini, esponendosi a rischi potenziali notevoli, e meritino almeno di operare con un minimo di protezione individuale. Davanti all’inerzia di tutti gli altri operatori della filiera, abbiamo cercato di dare una mano, un segno concreto e tangibile per gli edicolanti che sono “in prima linea” per garantire un servizio essenziale ai cittadini.

“Si tratta di una iniziativa importante per i rivenditori di giornali”, sottolinea il presidente nazionale dello Snag Andrea Innocenti, “un plauso è doveroso verso il nostro presidente provinciale di Firenze Cesare Magnani, per aver impegnato risorse economiche e strumentali per tutelare salute e sicurezza degli operatori”.

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio Stampa

