In quattro sulla panchina senza motivo, giovani multati a Firenze

Quattro giovani seduti sulla stessa panchina e senza motivazione valida per essere fuori casa. Ecco in cosa si è imbattuta oggi pomeriggio una pattuglia della polizia municipale di Firenze impegnata nei controlli sul rispetto delle misure del DPCM per il contenimento del Covid-19. Nel giardino di via Pietro da Cortona gli agenti hanno notato quattro persone sedute sulla stessa panchina, in violazione della minima distanza interpersonale, e senza motivazione valida per essere fuori casa. Per i quattro, giovani tra 19 e 30 anni, è scattata la sanzione fino a un massimo di 3.000 euro. Per quanto riguarda i controlli, questa mattina gli agenti hanno fermato ed effettuato accertamenti su 228 persone con 7 sanzioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

