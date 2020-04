La Filarmonica di Peccioli compie 150 anni: la storia e le prossime iniziative

Tra le mura e i vicoli di Peccioli rimbomba, da oltre un secolo, il suono squillante di ottoni, legni e percussioni. Dal paese dove si scorge il campanile, che osserva tutta la Valdera, il ritmo della Banda muove i cuori e la passione di tanti musicisti. È la storia della Filarmonica di Peccioli che quest’anno compie ben 150 anni dalla sua fondazione. La Società nasce nel 1870 dall’allora Parroco Don Ceccarelli. Da quel giorno la sua attività non si è mai fermata, radunando intere generazioni di famiglie pecciolesi nella sua banda.

Quest’ultima è composta da un numero costante di 35 elementi, che per alcune manifestazioni cresce e si anima. La Filarmonica scende per le strade e dove passa fa battere le mani agli spettatori, con un repertorio vastissimo e per tutti i gusti: si va infatti dalla musica classica a quella leggera e contemporanea, passando per le famose colonne sonore dei film che hanno fatto la storia fino ad arrivare all’interpretazione delle canzoni, tra le più conosciute, nel panorama musicale mondiale. I componenti della banda partecipano ad ogni tipo di sfilata, sia religiosa che civile, cimentandosi in eventi folcloristici locali e concerti, che vedono la Filarmonica impegnata da nord a sud dello stivale, come nella rassegna internazionale per Bande in Piazza della Signoria a Firenze o all’ormai noto Festival pecciolese 11Lune.

La Filarmonica gestisce anche la sua Scuola di Musica che, dal 2019, è entrata a far parte dell’Accademia Musicale della Valdera sempre con sede a Peccioli.

Quindi è importante disporre le sedie a semicerchio, montare i leggii, aprire gli spartiti: è a questo punto che tanti 'La' risuonano e tutti i fiati si accordano tra di loro. Un’armonia e un’organizzazione che non si è fermata in 150 anni e che continua a non arrestarsi neanche di fronte all’emergenza coronavirus. Infatti, la Società Filarmonica Peccioli, sarà costretta a spegnere tutte queste candeline storiche nel bel mezzo delle restrizioni, che purtroppo stanno segnando il 2020. Ma il Direttore, Simone Orsini, e tutti i musicisti non si sono certo dati per vinti. “Abbiamo prodotto un video con i componenti della banda. Ogni musicista ha suonato e registrato la sua parte con i mezzi che aveva a disposizione e dopo sono state unite insieme, formando un’unica sinfonia”. Il video è stato creato lanciando un messaggio con una lingua che sa parlare a chiunque, poiché è proprio la musica che riesce ad arrivare a tutti e a far sentire le persone più unite.

Il Presidente della Società Filarmonica, Antonio Marchetti, ha sottolineato il bisogno di andare avanti: “È una necessità quella di inventarsi un modo di tenerci allenati. Per questi 150 anni avevamo già iniziato ad organizzare eventi e celebrazioni, ma poi tutto si è fermato. Penso comunque che l'anno in corso sia ancora lungo e avremo occasione di realizzare le nostre idee”. Riguardo al filmato pubblicato sui social, il Presidente ha lasciato un messaggio scritto sulla pagina Facebook della Filarmonica: “Crediamo che questo video che abbiamo realizzato sia in questo momento il modo più bello, coinvolgente, emozionante per far sentire a noi stessi e al Pubblico la nostra voglia, il nostro desiderio, la nostra certezza, la nostra determinazione e, forse ancor più di tutto il resto, la SPERANZA di tornare prestissimo a fare le nostre prove tutti insieme nella nostra Sede, le nostre Sfilate per le strade della nostra Peccioli, i nostri Concerti nelle piazze della nostra Italia”.

“Abbiamo in mente anche altri progetti per realizzare il programma che avevamo intenzione di suonare quest’anno. – ha continuato Orsini. Le idee non mancano e riusciremo a sentirci uniti, continuare a fare musica insieme e festeggiare il nostro anniversario. Ci saranno molte sorprese!”.

Infine è come se su Peccioli e non solo, si fosse creato un lungo pentagramma, il rigo musicale costituito da cinque linee e quattro spazi in cui scrivono i compositori, che riesce a legare insieme persone che al momento devono stare separate. Quel pentagramma entra nelle case del paese e nei cuori della gente da 150 anni e questo 2020, nonostante le difficoltà che si porta dietro, non ferma la corsa delle cinque righe che continueranno, in ogni epoca e di fronte ad ogni salita, a scrivere musica e raccontare emozioni.

Buon compleanno Filarmonica.

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Peccioli